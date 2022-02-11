Информацию передает «НБН», ссылаясь на Рravda.com.ua.

В ходе боевой подготовки отрабатывается слаженность действий в составе рот и батальонов, а также проводятся занятия по огневой подготовке и тренировки по вождению танков и тягачей с артиллерией.

При этом высокопоставленные российские кураторы осуществляют контроль за качеством проведения занятий и уровнем подготовки боевых подразделений незаконных военных формирований.

«В частности, на полигонах ОРДЛО проводились занятия по огневой подготовке и вождению машин в артиллерийских, танковыми и мотострелковых подразделениях», — сказано в сообщении ГРУ.

Все это направлено на приведение военных подразделений НВФ в высшую степень боевой готовности.

Данные мероприятия проводятся на фоне распространения средствами российской пропаганды слухов о подготовке ВСУ к наступлению, что явно пугает боевиков и заставляет их паниковать.

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