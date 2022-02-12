Об этом сообщает Telegraaf, передает “НБН”.

«Это решение следует за измененными рекомендациями по путешествиям с красным кодом и обширным анализом безопасности. Когда KLM снова полетит в Киев, пока не ясно», — сказали в KLM.

Ситуация в Украине «очень тревожная», говорит министр иностранных дел Хукстра. Решение Нидерландов связано с возможным вторжением Путина в Украину.

Он призывает соотечественников покинуть Украину «как можно скорее». После консультаций с союзниками, среди прочего, призвать голландцев быстро покинуть страну.

По словам Хукстры, в первую очередь ответственность за возвращение лежит на самих людях. В посольство обратились 135 голландцев. На данный момент коммерческие рейсы все еще вылетают из Украины.

Другие страны также призывают своих граждан покинуть Украину. Соединенные Штаты, Великобритания, Германия и Бельгия, среди прочих, дают своим гражданам понять, что лучше покинуть страну быстро.

Вместе с тем, Литва готова принять беженцев из Украины и начала к этому готовиться.