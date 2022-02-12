Об этом сообщает Mfa.gov, передает “НБН”.

Было сказано, что страна с момента начала эскалации со стороны РФ усердно работает и стремится к тому чтобы Украина оставалась стабильно устойчивой к любому варианту развития событий, а также делает все возможное, дабы любые планы России касательно вторжения не реализовались.

В обращении призывают сохранять спокойствие и избегать действий, вселяющих панику, а также напомнили о поддержке со стороны ряда стран, включая США и ЕС с санкциями против Москвы, доставкой оружия и военнослужащих на территорию Украины и соседних стран.

Также сообщалось, что ВСУ готовы дать отпор любым посягательствам на территориальную целостность Украины, все время наблюдая и за развитием событий.

Самое главное сейчас — сохранять спокойствие и осознавать свое выигрышное положение, имея в виду поддержку стран и собственное превосходство в сложившейся ситуации. Все действия Украины имеют дипломатический подход, в то же время имея возможность ответить на агрессию России в любую секунду.

Когда Россия с целью провокации устроила очередную провокацию, собрав военные корабли в Черном и Азовских морях с целью “обучения”, МИД также отреагировало. Помимо этого, экс-глава МИДа Украины Владимир Огрызко прокомментировал действия России.