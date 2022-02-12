Как информирует «НБН», телеграм-канал «Резидент» обнародовал весьма интересный инсайд, в котором говорится о вышеупомянутых трех политиках Украины.

Дословно из публикации ресурса:

«Коллеги, проблема Бориса Колесникова состоит в том, что у него нет харизмы и очень слабая команда технологов, которые не способны выстроить работу на горизонтальном уровне. Мураев не захочет объединяться с мертвыми партиями и готов строить лидерский политический проект, который формируется вокруг него. Насчет Новинского у нас есть инсайдерская информация, что он хочет отойти от политики и посвятить себя службе церкви, а это значит только одно, политический проект Колесникова мертворожденный и не имеет шансов на будущие».