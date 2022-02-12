Как информирует «НБН», телеграм-канал «Резидент» обнародовал весьма интересный инсайд, в котором говорится о вышеупомянутых трех политиках Украины.
Дословно из публикации ресурса:
«Коллеги, проблема Бориса Колесникова состоит в том, что у него нет харизмы и очень слабая команда технологов, которые не способны выстроить работу на горизонтальном уровне. Мураев не захочет объединяться с мертвыми партиями и готов строить лидерский политический проект, который формируется вокруг него. Насчет Новинского у нас есть инсайдерская информация, что он хочет отойти от политики и посвятить себя службе церкви, а это значит только одно, политический проект Колесникова мертворожденный и не имеет шансов на будущие».
Как известно, буквально вчера представители координационного органа при президенте Украины по вопросам безопасности и обороны страны приняли решение о санкциях в отношении телевизионного канала «НАШ» Евгения Мураева.
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