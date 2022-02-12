Как информирует «НБН», о том, какую бессменную позицию занял Верховный главнокомандующий ВС Украины и другие представители Офиса президента, рассказал телеграм-канал «Резидент».

В сообщении ресурса говорится:

«Наш источник в Офисе президента Украины сообщил, что Зеленский не изменил своей позиции по Минским соглашениям, несмотря на давление Запада. Представители ОПУ четко дали понять нашим партнерам, что мы готовы обсуждать трансформацию Минских соглашений на встрече лидеров «Нормандского формата». Никакого другого варианта не будет».

Минские соглашения, по мнению Запада и России, нужно выполнять для того, чтобы якобы мирным путем можно было разрешить конфликтную ситуацию на Донбассе. Ранее секретарь координационного органа при президенте Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинская сторона не пойдет на силовой сценарий по деоккупации временно захваченных наемниками Москвы районов Луганской и Донецкой областей.