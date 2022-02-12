Об этом сообщает CNN, передает “НБН”.

Сегодня два президента созвонились в 18:04. Цель их разговора — обсудить нарастающую агрессию России в сторону Украины. США, как и многие другие страны, очень взволнованы недавними действиями РФ, начиная от большого количества военнослужащих рядом с Украиной, заканчивая прямыми ультиматумами. Инициатором переговоров стали Штаты — Россия хотела провести разговор в понедельник на 14 февраля, однако ей пришлось согласиться с требованиями Байдена.

По информации западных СМИ, американская сторона в этот момент находилась в загородной резиденции Camp David.

Путин и Байден в последний раз созванивались в прошлом году, до этого, 7 декабря, они говорили по видеосвязи. На этот раз Байден заявил, что «дальнейшее российское вторжение в Украину вызовет широкомасштабные человеческие страдания и ослабит авторитет России». Он дал понять, что США настроены решительно.

Ранее уже сообщалось о готовности США эвакуировать своих граждан из Украины. Минобороны также открыто выразило мнение о России.