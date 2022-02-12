Об этом сообщает Уніан, передает “НБН”.

Власти Киева разработали план функционирования в условиях чрезвычайной ситуации. Как говорит Кличко, раньше в столице было чуть более 1500 подходящих укрытий, а сейчас их количество увеличилось вдвое. Такие сооружения могут поместить в общей сложности более 3 миллионов человек.

В плане эвакуации при возможном вторжении есть инструкции по поводу безопасных районов, пунктов размещения жителей, количества необходимого транспорта.

На данный момент информируют разные заведения, вручая им правильный план действий: как вести себя, если об эвакуации объявят школе, медицинском учреждении, на улице или ресторане.

Кличко акцентирует внимание на том, что власти делают все возможное для безопасности граждан, разработка плана эвакуации — одна из таких вещей.

В случае вторжения, по всему Киеву включат сирены, машины с громкоговорителями будут информировать жителей о происходящем, дабы привлечь внимание.

Далее при возможности необходимо включить радио, телевизор или зайти на достоверный источник в ожидании сообщений с подробными инструкциями.

Также сообщается о работе метро в случае чрезвычайной ситуации. Киевский метрополитен будет использован не для содержания людей на станциях, а для перевозки в безопасное место.

Ранее сообщалось, что Кличко заговорил о возможной ЧС.