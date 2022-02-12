В случае воплощения сценария, при котором мировое сообщество будет активно настаивать на том, чтобы Украина выполняла соглашения, достигнутые в рамках «Минска», то действующей власти нашей страны, а может уже и другой, придется заниматься политическими моментами Минских соглашений. Как пишет «НБН» со ссылкой на СМИ, об этом заявил Вадим Карасев в эфире телеканала «НАШ», находящегося от вчерашнего дня под санкциями.

Также эксперт отметил, что есть и альтернатива «Минску», но это – война.

Во время обсуждения возможностей решения конфликта в Луганской и Донецкой областях, политик заявил:

«Все подтвердили необходимость выполнения договоренностей, достигнутых в рамках Минского процесса. Это и Байден, и Блинкен, и Макрон с Шольцем. А, вынуждено, еще и руководством Украины. Так что можно сделать вывод о том, что Минские договоренности были возвращены в дипломатический порядок дня».

Альтернатива «Минску» — война

По мнению политолога, сейчас можно говорить много о чем. И о том, как подписывались эти договоренности, и о том, что их выполнение приведет к уничтожению государственности Украины, но есть одно но…

«Как видим мы сейчас, у Минских договоренностей нет альтернативы. И с этим теперь нужно считаться украинкой власти. Вернее, альтернатива таки есть. Либо «Минск», либо война. Но позиции, когда не будет ни одного, ни другого, больше не получится», — подчеркнул эксперт.



Согласно словам Карасева, для власти Украинского государства была весьма комфортна позиция «ни войны», ни «Минска». Почему? – Ведь в случае войны «к власти могли бы прийти другие силы, которые справились бы лучше с проблемой». «Минск», в свою очередь, тоже не выгоде, так как попытка его выполнить будет «допинговать» оппозиционные силы.

Напоследок украинский политик добавил:

«Получается вот такого рода история. Хорошего выбора, к сожалению, нет. Есть только плохой, и очень плохой. Естественно, при этом можно утверждать, что не стоит паниковать, сеять тревогу… Однако разведки США и Соединенного Королевства подтверждают, что ситуация в нашей стране в любую минуту может обратиться войной. Именно поэтому, назовем это так, придется идти на определенные уступки».

screenshot — ukraina.ru

Ранее Вадим Карасев также высказал мнение относительно того, что Киеву и Москве в свое время придется думать о нормализации отношений между странами.