Как информирует «НБН», данная информация была обнародована телеграм-каналом «Легитимный».

В частности, в материале отмечается:

«Порошенко экстренно пытается вывезти из страны весь свой нал. Он уже договорился с Ринатом Ахметовым, который выделил ему 4 инкассаторских автобуса банка ПУМБ. Автобусы в срочном порядке маскируются и готовятся к транспортировке. Предыдущая попытка арендовать бронированные автобусы у НБУ была заблокирована Банковой с подачи СБУ. Кроме того, по нашей информации, Порошенко пытается договориться с контрабандистами о предоставлении ему «зеленого коридора» на границе. Также пятый президент Украины вывозит за границу свою семью».

Ранее сегодня Петр Порошенко уже обратился с призывом к украинцам не поддаваться панике на фоне российской агрессии. По его словам, Украина готова дать отпор агрессору, как однажды мы уже сделали это в 2014 году.