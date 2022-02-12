Об этом сообщает Apnews, передает “НБН”.

Еще вчера американские чиновники заявили, что разведка показывает готовность Путина атаковать соседнюю страну еще до окончания Олимпийских игр. В связи с этим, отталкиваясь от желания избежать подобной развязки, Джо Байден и Владимир Путин намерены поговорить сегодня о возрастающей напряженности. Также ожидаются переговоры Путина с Макроном.

Канцлер Германии Олаф Шольц поговорил с Байденом, Макроном и премьер-министром Канады Джастином Трюдо — лидеры подтвердили необходимость сильных и быстрых санкций в случае вторжения в Украину.

Сегодня же официальные лица США заявляют, что Госдепартамент готовится объявить, что практически все американские сотрудники посольства должны покинуть Украину, ссылаясь на возможное вторжение. Некоторые из сотрудников останутся в столице, однако подавляющее большинство будет вынуждено переместиться на крайний запад Украины, недалеко от польской границы, чтобы США смогли сохранить дипломатическое присутствие в стране.

По поводу санкций: Россию они могут постигнуть независимо от ее агрессии. США также рассказали о планах РФ.