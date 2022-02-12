Как информирует «НБН» со ссылкой на эфир «Свободы слова Савика Шустера» от одиннадцатого февраля, который транслирует телевизионный канал «Украина 24», парламентарий Юлия Тимошенко высказала мнение о том, что посольства других стран пытаются шантажировать Украинское государство, заявляя об эвакуации собственных граждан. Это якобы нужно Западу для того, чтобы вынудить Киев выполнять соглашения, достигнутые в рамках «Минска».

Прямая речь Юлии Тимошенко в эфире политической передачи:

«Хочу сказать относительно ситуации, когда посольства сегодня делают заявления, что они уезжают, и что жители других стран, которые сейчас находятся в Украине, тоже должны покинуть территорию нашего государства… Сказать хочу вам следующее… Касательно посольств, они все продолжают работать в штатном режиме. Кроме того, если бы у нас здесь все было так ужасно… Буквально на днях в Украину приезжали одиннадцать конгрессменов. Я лично с ними встречалась. Мы говорили на эту тему. Нельзя затолкать подобного рода шантажом нашу страну в Минские соглашения».

Согласно словам парламентария, все то, что сейчас наблюдается вокруг Украины, можно пояснить безусловным желанием, чтобы «Киев незамедлительно приступил к воплощению договоренностей, достигнутых в рамках Минского процесса, хотя для нашей страны это является просто недопустимым».

Важно напомнить о том, что ранее на своей Facebook-странице Юлия Тимошенко опубликовала сообщение, назвав его постом предостережения, в котором высказала мнение о том, кого в действительности ожидает «политическое убежище» в России.