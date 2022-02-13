Как информирует «НБН», более детально об этом говорится в сообщении телеграм-канала «Женщина с косой».

Дословно из сообщения ресурса:

«В Слуге Народа хотели провести срочный сбор фракции и сделать красивую информационную картинку, якобы партия власти вся в работе над построением безопасности страны. Но, как оказалось — очень много ключевых нардепов «СН», свалили из Украины. Им срочно указали вернуться в страну, дали на это 24 часа, иначе партия сама захейтит своего депутата, который «отдыхает» у океана, во время информационной, чрезвычайной ситуации по военному кейсу».

Ранее «слуга народа» Александр Качура заявил о том, что представителям пропрезидентской фракции строго запретили покидать территорию Украинского государства в ближайшее время.