Об этом сообщает Korrespondent, передает “НБН”.

“Нам известно достаточно. Во-первых, Украина на данный моммент имеет устойчивую позицию. В экономическом аспекте, военном и дипломатическом. Во-вторых, США и ЕС уже завершили формирование санкций против РФ. Этого удалось достичь благодаря устойчивой дипломатической составляющей нашей страны. Это будут очень серьезные санкции против Москвы. Мы считаем это нашим фактором сдерживания ”, — говорит Кулеба.

Он с уверенностью заявляет, что Украина подготовилась к любому возможному варианту развития дальнейших событий и предусмотрела действия.

“Это не преувеличение, это вывод”, — добавляет Дмитрий.

Как известно, в пакет санкций ЕС и США не входит отключение РФ от международной платежной системы SWIFT.

“SWIFT на сегодняшний день не являются частью санкционного пакета. Некоторые страны не готовы пожертвовать своими интересами. Если бы в этом пакете был SWIFT, то это был бы атомный взрыв, но и без него этот пакет остается мощной бомбой”, — отмечает дипломат.

Ранее США обсудили вопрос о введении санкций против России с Японией. Ее ответ не сильно обрадовал Запад, но Вашингтон, как оказалось позднее, готов ввести санкции независимо от агрессии Москвы.