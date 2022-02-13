Об этом сообщает посольство США в своем твиттере, передает “НБН”.

“Сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания чтобы усилить оборону Украины. Эта часть помощи на 200 млн долларов США — боеприпасы и заряды для гранатометов. Мы вместе с Украиной”, — пишет посольство США в Киеве.

США активно поддерживает Украину во время непростой ситуации с российским агрессором. Америка отправила в Киев особый груз весом в 85 тонн. Также Запад пообещал Украине еще больше поддержки со своей стороны.