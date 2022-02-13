Об этом сообщает Haaretz, передает “НБН”.

Премьер-министр Нафтали Беннет теперь стремится эвакуировать израильтян из Украины как можно быстрее.

В результате его встречи с министром иностранных дел Яиром Лапидом, а также представителями службы безопасности “ШАБАК” и другими, Израиль сделал срочное предупреждение о поездках, призывая всех своих граждан покинуть Украину немедленно.

По оценкам МИД, в Украине на данный момент находится 15 тысяч израильтян, из которых уже треть зарегистрировалась на вылет из страны в случае войны на веб-сайте министерства.

Тысячи людей уже подали заявления на эвакуацию в министерство, а поскольку рейсы становятся более редкими, авиакомпания ARKIA и El Al отправят два спасательных рейса для своих граждан.

Израиль также отказался от поставки своего оружия в Украину