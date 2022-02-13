Об этом сообщает Eadaily, передает “НБН”.

В то время, пока ситуация продолжает накаляться и выходить за рамки мирных переговоров, Польша начинает действовать и оценивать все шансы.

“Беженцы с Украины смогут искать в нашей стране безопасное убежище”, — говорит министр внутренних дел и администрации страны Мариуш Каминьский в своем твите.

“Нас попросили указать список мест для размещения беженцев и подробный план их содержания. Эти шаги предприняли в условиях стремительно растущей напряженности между РФ и Украиной”, — говорит мэр города Цеханува Кшиштоф Косинский.

Москва заявляет, что вторгаться не планирует, однако реакция стран на развивающиеся события говорит об обратном. Литва тоже готовится принять беженцев, в то время как некоторые страны эвакуируют своих граждан в срочном порядке.