Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, российский политик подчеркнул, что в этом плане есть одно «но». Ведь если Россия пойдет на признание ОРДЛО, то для мирного урегулирования конфликта это будет иметь чреватые последствия.
Дословно из заявления Затулина:
«И если российская сторона примет такое одностороннее решение, то тем самым мы фактически дезавуируем собственную подпись по гарантиям Минских соглашений. Ведь Минские договоренности не предусматривают, даже частично, такого признания. В результате это приведет к тому, что вся наша линия, которая заключается в том, чтобы требовать от Украины и ее посредников, а также всех остальных уважения к соглашениям, достигнутым в рамках «Минска» — идет просто насмарку».
Кроме того политик подчеркнул, что несмотря на то, что «Минск» сегодня не выполняется ни в полном объеме, ни частично, кроме прекращения интенсивных боев – других соглашений в настоящее время у нас нет.
Он подытожил, что если Российская Федерация пойдет на признание временно оккупированных районов Донбасса, то таким решением страна навредит своей же линии на переговорном процессе.
Касательно самих ОРДЛО, вчера стало известно, что Российская Федерация начала активно готовить подразделения НВФ к боевым действиям.
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