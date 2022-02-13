Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, российский политик подчеркнул, что в этом плане есть одно «но». Ведь если Россия пойдет на признание ОРДЛО, то для мирного урегулирования конфликта это будет иметь чреватые последствия.

Дословно из заявления Затулина:

«И если российская сторона примет такое одностороннее решение, то тем самым мы фактически дезавуируем собственную подпись по гарантиям Минских соглашений. Ведь Минские договоренности не предусматривают, даже частично, такого признания. В результате это приведет к тому, что вся наша линия, которая заключается в том, чтобы требовать от Украины и ее посредников, а также всех остальных уважения к соглашениям, достигнутым в рамках «Минска» — идет просто насмарку».

Кроме того политик подчеркнул, что несмотря на то, что «Минск» сегодня не выполняется ни в полном объеме, ни частично, кроме прекращения интенсивных боев – других соглашений в настоящее время у нас нет.

Он подытожил, что если Российская Федерация пойдет на признание временно оккупированных районов Донбасса, то таким решением страна навредит своей же линии на переговорном процессе.

screenshot — ukraina.ru

Касательно самих ОРДЛО, вчера стало известно, что Российская Федерация начала активно готовить подразделения НВФ к боевым действиям.