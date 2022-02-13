Об этом сообщает Pravda, передает “НБН”.

По данным Минобороны РФ, лодка была обнаружена противолодочными самолетами Ил-38 и одной подлодкой Тихоокеанского флота. Как сообщается, экипажу подводной лодки на русском и английском языках было передано обращение, мол, вы находитесь в территориальных водах РФ и вам стоит немедленно всплыть. Но информация о пребываний американской субмарины уже была зафиксирована, а та, как сообщает российская сторона, с максимальной скоростью покинула воды.

Однако сегодня утром в Пентагоне заявляют об обратном.

Сообщается, что подлодка США не заходила в территориальные воды РФ, а находилась исключительно в международном морском пространстве. Кайл Рейнс — официальный представитель Индо-Тихоокеанского командования ВС. Он коротко сообщил, что заявления России не имеют ничего общего с правдой. Заявлять о конкретном местоположении лодок он отказывается.

Ранее сообщалось, что страны НАТО объединяются для борьбы с российскими подлодками.