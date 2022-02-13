Об этом сообщает Focus, передает “НБН”.

По официальным данным ГПСУ, Украина на данный момент не ужесточила правила въезда. Государственная пограничная служба этими словами опровергла слухи.

Представитель Госпогранслужбы напомнил, что есть много иностранцев, которым они отказывают во въезде по причине отсутствия документов, запретов для физических лиц или невозможности подтвердить причину визита. Сообщают, что среди таких лиц есть и граждане России, которым, как и остальным иностранцам, следует выполнять требования при въезде.

Однако по словам очевидцев, среди которых есть и журналисты, осмотр граждан России и Беларуси действительно проводят более усердно. Как сообщается, это касается людей призывного возраста от 18 до 60 лет.

О тревожных сведениях сообщал раньше председатель Государственной пограничной службы. Напряжение связано с планами Путина, который, по версии США, собирается атаковать Украину.