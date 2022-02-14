Народный депутат Украины Илья Кива высказал свое отношение к ажиотажу и панике, раздуваемым вокруг возможного вторжения России, президентом США Байденом.

Об этом политик написал в своем телеграм-канале, передает «НБН».

Илья Кива обратился к подписчикам своего канала, чтобы противостоять дезинформации и провокациям.

«СБУ должно немедленно подготовить план нейтрализации или, если это будет возможно, то и полной ликвидации главного сеятеля паники и провокатора войны – Байдена. Именно его высказывания и прямые действия несут угрозу экономике и безопасности Украины», – написал нардеп.

Известный своими громкими заявлениями политик выразил надежду, что президент Украины пригласил Байдена в Киев именно с целью его нейтрализации, чтобы «раз и навсегда освободить Украину от колонизации и порабощения».

Как именно представляет себе Кива «правильный» план действий СБУ, он не уточнил.

А мы напомним вам, что недавно Илья Кива в своей манере прокомментировал прелести безвиза для украинцев.