Иностранные СМИ распространяют информацию о том, что российская армия вторгнется на территорию нашей страны 15-15 февраля. Более 30 государств призвали своих дипломатов и граждан вернуться домой из Украины. На фоне этих событий представители Киева, Берлина, Парижа и Вашингтона постоянно ведут диалог с Москвой, чтобы снизить уровень напряженности, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Куса считает, что вероятность большой войны с Российской Федерацией невелика, поскольку оккупантам для вторжения будет нужно намного больше сил, чем сейчас сконцентрировано у границ нашей страны. По его мнению, вся «истерия» в СМИ Запада призвана заставить украинское руководство пойти на уступки в вопросе договоренностей «Минска».

Эксперт обратил внимание на то, что информация о вторжении постоянно меняется, каждые несколько недель журналисты сообщают новые даты вероятного начала боевых действий. Он полагает, что Белый дом и Кремль, якобы спасая весь мир от большой войны, вынуждают официальный Киев идти на неудобный для Украины компромисс.

В то же время российский политический эксперт Валерий Соловей считает угрозу войны Украины с РФ реальной. Политолог утверждает, что уже после Олимпийских игр в Пекине глава Кремля будет принимать решение по войне с соседней страной.