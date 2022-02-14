Как информирует «НБН» со ссылкой на kp.ua, в частности, свое мнение о том, что в действительности добивается глава Белого дома от Киева, высказал политик и политолог Вадим Карасев.

Дословно из заявления эксперта:

«Американский лидер склонен к тому, чтобы сдать нашу Родину. Практически они уже и так сдали ее. Но при этом хотят, чтобы официальный Киев это признал. Чтобы Украина самостоятельно приняла позицию моратория на вступление нашей страны в Организацию Североатлантического договора и Европейский Союз».

Комментируя высказывание посла Украины в Соединенном Королевстве Вадима Пристайко о том, что Киев, если это будет необходимо, может отказаться от курса в Альянс, Карасев отметил:

«Не зря ведь украинский посол в Лондоне сказал, что Украинское государство при определенных условиях может отказаться от курса в Североатлантический Альянс. По этой причине Штаты и пугают войной не так весь мир, как Украину. Глава Белого дома уже говорил, что не отправит войска США в нашу страну ни при каких условиях. А все те «Стингеры» и «Джавелины», которые Штаты передали нам – это очень хорошо, но этого недостаточно. Как следствие, официальный Киев не должен сбрасывать вероятность 2-го «Мюнхенского сговора».

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Вчера, 13 февраля, по результатам переговоров Зеленского и Байдена источник сделал заявление, в которм изложил, что глава Белого дома Байден предложил Зеленскому и что на это ответил украинский лидер.