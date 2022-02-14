Об этом сообщил американский телеканал CNN, передает «НБН».

Ранее авторитетные американские и немецкие СМИ сообщили вероятные даты начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Они заявили, что Россия может пойти в атаку 15-16 февраля.

Тем временем журналисты американского телеканала CNN начали утверждать, что расширения российской агрессии в ближайшие дни может и не быть. Представители американского СМИ считают, что агрессивным намерением Кремля может помешать относительно теплая, как для февраля погода. Журналисты заявляют, что из-за того, что земля не замерзла российская техника не сможет пойти в атаку.

Однако, несмотря на такие погодные условия, РФ, по мнению CNN, все равно может начать новую военную операцию против Украины. Американские журналисты заявляют, что у России есть для этого возможности – страна-агрессор может задействовать авиацию, ракеты и дальнобойную артиллерию.

Стоит отметить, что Россия стянула к украинской границе более 100 тыс. войск и огромное количество военной техники. Начиная с осени прошлого года, западные СМИ сообщали о том, что РФ готовится к полномасштабному вторжению в Украину.

К слову, известная украинская журналистка Янина Соколова предупредила россиян насчет полномасштабного вторжения в Украину.