Как информирует «НБН» со ссылкой на «Корреспондент», сегодня, четырнадцатого февраля, во время брифинга спикер Верховной Рады Украины рассказал, как ответит наша страна в том случае, если Москва таки признает временно оккупированные территории нашей страны на Донбассе в качестве независимых «республик».

Согласно словам политика, парламент Украинского государства начал готовить проект постановления, в котором будет говориться, что временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей – это признанные международным сообществом, законные украинские территории.

Дословно из заявления Стефанчука:

«Хочу начать с того, что никаких ЛДНР у нас нет. У нас есть так называемые «ЛДНР». Далее скажу, что согласно международно признанных территорий ООН – это составляющая Украинского государства. Касательно голосования в российском парламенте, то это далеко не последнее решение с их стороны, за которым последует недоумение во всем мире».

Каким будет ответ Украины?

Относительно того, как на такие действия отреагирует Украинское государство, Стефанчук отметил:

«В плане украинского парламента, я более здесь компетентен. А потому знаю, что готовится постановление Верховной Рады Украины, в котором в очередной раз будет отмечено, что так называемые «ЛДНР» являются частью украинской территории. Полагаю, что уже в конце дня такое постановление будет зарегистрировано в парламенте нашей страны».

Как известно, в последнее время российская сторона все чаще делает заявления о признании Москвой временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. В частности, стало известно, что Совет Государственной думы подготовил некоторые документы для Путина в этом вопросе.