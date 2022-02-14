Об этом сообщает «НБН».

Во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем украинский лидер ответил на слухи о том, что его семья покинула Украину. Недавно такая информация начала распространяться в СМИ. В частности, народная избранница от «Европейской Солидарности» София Федына заявила, что супруга Гаранта и их дети могут быть сейчас в Италии.

Глава государства заявил, что это не так. По словам президента Зеленского, его самые родные люди сейчас в Украине.

«Моя семья всегда со мной, с Украиной», — заявил Гарант.

Тем временем журналисты издания «Украинская Правда» оперативно проверили сказанную президентом информацию. Журналист-расследователь Михаил Ткач заявил, что семья президента нашей страны действительно не покидала пределы Украины.

«Информацию о выезде семьи Зеленского проверили. Они в стране», — лаконично сообщил Ткач в соцсети Facebook.

Стоит отметить, что 13 февраля в СМИ начала появляться информация о том, то влиятельные украинские бизнесмены начали покидать Украину на фоне угрозы полномасштабного вторжения РФ. Кроме того, более 20 народных депутатов сейчас тоже находятся за пределами Украины. К ним лично обратился президент с призывом вернуться в страну. Он дал народным избранникам 24 часа. Ведь завтра, 15 февраля, как известно, депутатов ждет работа в сессионном зале ВР.