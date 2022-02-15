Политик пришел в парламент в традиционном еврейском головном уборе, вызвав ажиотаж. Нетипичный образ народного избранника привлек внимание коллег, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Народные избранники оценили внешний вид Дубинского и наперебой стремились сделать с депутатом селфи. На фотографиях заметно, что на голове у политика, который родился в еврейской семье, голубая кипа с надписью Dnipro Jewish community.

Отметим, что для евреев кипа – не просто традиционный головной убор, это символ связи с Богом, которым покрывали голову во время молитвы. Ортодоксальные евреи никогда не снимают кипу, в то время, как консерваторы надевают головной убор во время визита в синагогу и во время еды.

Ранее СМИ писали о коллеге Дубинского, который также успел «отличиться» в Верховной Раде. Депутат от политической силы «За майбутнє» Игорь Гузь пытался прорваться в сессионный зал через охрану. Инцидент произошел из-за намерения политика пронести на рабочее место странный пакет.