Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Остров».

15 февраля депутаты Госдумы РФ поддержали обращение к президенту России Владимиру Путину о признании так называемых «Л/ДНР» «независимыми республиками».

Подпишет ли российский президент соответствующий указ пока неизвестно. Многие эксперты считают, что Кремлю это сейчас невыгодно. В частности, такого мнения придерживается и журналист, член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

По его мнению, если руководитель РФ поставит подпись под соответствующим указом, то Минские соглашения сразу же прекратят свое существование.

«Если он подпишет этот указ, то он фактически прекратит Минский процесс. «Минск-2» прекратит свое действие, начнется консервация конфликта», — считает журналист.

По словам переговорщика, для России прекращение существования «Минска-2» будет означать потерю основного инструмента влияния на Украину. Поэтому, журналист считает, что, скорее всего, Путин не подпишет этот указ.

«Вряд ли он это сделает, но напряжение будет поддерживаться», — сказал переговорщик.

Стоит отметить, что о возможном признании Россией «республик» Донбасса высказался канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он считает, что если Кремль сделает этот шаг, то это станет «политической катастрофой». Данное заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с главой Кремля.