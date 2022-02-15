Об этом сообщает «НБН».

В сети появилась первая реакция украинского парламента на решение депутатов Госдумы РФ обратиться к хозяину Кремля Владимиру Путину о признании так называемых «Л/ДНР».

Нардеп от «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко начал скандировать: «Донецк и Луганск – это Украина». Он заявил, что впереди еще много работы по поводу реакции на решение российского парламента. Однако сейчас, по его словам, крайне важно напомнить всему миру, что оккупированная часть Донецкой и Луганской областей – это Украина.

«Порошу сейчас всех встать и поддержать аплодисментами. Донецк – это Украина. Луганск – это Украина», — несколько раз проскандировал нардеп.

Соответствующее видео парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале.

Коллеги-депутаты поддержали Гончаренко. Они встали со своих рабочих мест и начали аплодировать.

Гончаренко в своей публикации добавил, что Украина должна обратиться к международным партнерам из-за решения Госдумы РФ. По словам депутата, государство Украина должно требовать новых санкций против России после решения российского парламента.

Ранее депутат Гончаренко напомнил, какое ратифицированное соглашение с Украиной нарушил Кремль.