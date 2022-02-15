Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Facebook-страницу Романа Цимбалюка.

Известный украинский журналист отметил тот факт, что на фоне возможного полномасштабного вторжения РФ в Украину ряд народных избранников от «ОПЗЖ» покинули пределы нашей страны.

«Как же так?», — задался вопросом представитель СМИ.

Журналист припомнил парламентарием от «ОПЗЖ» целый ряд тезисов российской пропаганды, которые неоднократно звучали из их уст.

«А как же «один народ»?». А как же поздравления партии «Единя Россия»? А как же «гражданская война» и «внутренний конфликт»? Кого испугались? Путина?», — пишет Цимбалюк.

Известный журналист также отметил, что ряд депутатов от «ОПЗЖ» почему-то уехали в страны Запада, а не в Россию.

«Избирателям своим об этом не забудьте рассказать», — подытожил Цимбалюк.

К слову, ранее президент Владимир Зеленский призвал всех депутатов, которые покинули страну на фоне новостей о вторжении вернуться в Украину.