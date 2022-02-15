Об этом сообщает «НБН».

Во время совместной пресс-конференции с хозяином Кремля Владимиром Путиным канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался о возможном признании Россией так называемых «Л/ДНР». Он заявил, что это будет политической катастрофой, если Кремль пойдет на этот шаг.

По его словам, это станет нарушением минского процесса.

«Это будет означать, что минский процесс прервется, это будет политической катастрофой», — сказал немецкий политик.

Шольц считает, что мирное урегулирование конфликта будет возможным, если стороны будут придерживаться минского процесса.

Во время пресс-конференции канцлер ФРГ также призвал РФ к деэскалации ситуации. И предупредил Кремль о том, что дальнейшая агрессия будет иметь последствия для России.

За день до визита в Москву, 14 февраля Олаф Шольц приезжал в Украину. Он встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Визиты Шольца в Киев и Москву состоялись на фоне информации западных СМИ о возможном полномасштабном вторжении РФ в Украину.

К слову, ранее в Верховной Раде отреагировали на решение Госдумы РФ по поводу «республик» Донбасса.