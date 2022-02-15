Информацию передает «НБН», ссылаясь на 24tv.ua.

Как известно, инициатива исходила от российских «коммунистов».

Ситуацию прокомментировал известный адвокат Марк Фейгин. По его словам, Путин вряд ли именно сейчас примет такое решение, потому что оно сразу же может создать для главы Кремля ситуацию по ослаблению конфликта.

Фейгин пояснил, что Путину не это надо, ему нужна вся Украина. А признание боевиков для него будет как запасной вариант на случай провала военного плана.

«Этот момент наступит, когда военный план Путина провалится. Тогда он захочет подать это российским гражданам как великую победу», – считает адвокат.

Для Украины очень важно дальнейшее укрепление вооруженных сил, чтобы они были готовы в любой момент дать отпор врагу. А для украинцев главное сохранять спокойствие, верить своей армии и не обращать внимание на разные «завывания» в прессе о возможном вторжении РФ.

Ранее мы сообщали о том, что сегодня знаковый день: Фесенко пояснил, чем может закончиться для России признание «Л/ДНР».