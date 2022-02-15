Об этом он заявил в эфире «24 Канала», передает «НБН».

Политолог и публицист Андрей Пионтковский отметил, что сейчас у Украины нет возможности вернуть Донбасс и Крым военным путем. Эксперт считает, что Украина восстановит контроль над оккупированными частями Донецкой и Луганской областей сразу после того, как рухнет режим российского президента Владимира Путина.

«Мы не имеем возможности сейчас военным путем эти территории освободить. Они вернутся, когда раздираемый своими противоречиями режим рухнет. Когда режим рухнет – Донбасс вернется в первый же день», — заявил политолог.

При этом, по мнению Пионтковского, с возвращением Крыма будет сложнее.

«Относительно Крыма, будут какие-то переговоры с новой властью некоторое время», — добавил он.

Ранее Пионтковский оценил риск вторжения РФ в Украину.