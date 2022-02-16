Как информирует «НБН» со ссылкой на Телеграм политика, парламентарий высказался о речах своих коллег по Раде относительно их претензий к страховым компаниям, которые объявили территориальные воды Украины в Черном море – территорией войны. Также он прокомментировал решение Верховной Рады Украины выйти из очередного соглашения СНГ.

В своем посте Алексей Гончаренко написал:

«Некоторые паны в Раде не знают, что уже 8 лет идет война. Нардеп от «ОПЗЖ» Скорик начал обвинять британские страховые компании в том, что они объявили территориальные воды – водами войны. Но подождите, кто виноват в этом? Британские страховщики? Или Путин, который согнал в Черное море Тихоокеанский и Балтийский флоты и не дает нормально передвигаться нашим кораблям?».

Говоря о решении Рады выйти из очередного соглашения СНГ, политик добавил:

«Сегодня Рада вышла еще из одного соглашения СНГ. И это верно! Это не Союз Содружества, а Союз, который зависит от Путина. А нам такое «содружество» не нужно».

Ранее Алексей Гончаренко уже заявил, что в случае российского вторжения в Украину Киеву могут передать страны Европы, а также какой будет цена этого решения для Кремля.