Как информирует «НБН», собственное мнение бывший руководитель Закарпатской и Луганской областей высказал в интервью каналу «Знай 24».

В первую очередь, Москаль поделился мнением относительно того, кто дал распоряжение активировать использование компромата на парламентариев от «Слуги народа». Он считает, что Вашингтон успел увидеть уже много чего, а теперь продвигает этот самый компромат через Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Москаль отмечает, что вся эта информация в обязательном порядке должна быть доступна украинцам. Пусть, мол, видят, за кого они отдавали собственные голоса.

Бывший губернатор Закарпатской и Луганской областей добавил, что в настоящее время перестала иметь место травля «слуг». Раньше, по словам Москаля, политики знали четко о своей неприкосновенности, ведь ими не занимались в Офисе генпрокурора, ни в НПУ. НАБУ же просто все это время находилось в ожидании.

«Но сейчас все этим материалы были запущены, они пошли в ход. А вот в самой политической силе не ждали этого», — отмечает Геннадий Москаль.

В это же время генерал Министерства внутренних дел Украины добавил, что иные силовые ведомства Украинского государства находятся в полном подчинении гаранту Конституции Украины. Следовательно, ни ГБР, ни СБУ, ни та же самая Национальная полиция не могли опубликовать компромат на «слуг народа».

Не так давно Геннадий Москаль сделал заявление по предстоящим выборам в парламент Украины. В частности, он предположил, кого не имеет желания выбирать украинский народ.