Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

По его мнению, такое мировоззрение не является «исконно российским» и вредит обществу. Следовательно, его надо изменить.

«Наши предки сотни лет умирали не за свои права и свободы, а за веру, царя и Отечество. Иногда за Родину и за Сталина», — сказал Певцов.

Видео с речью уже попало в соцсети и было поднято пользователями на смех.

— Так, ребят, Вольфыч пока в больнице, кто-нибудь может без смеха вот этот фуфел озвучить?

— Так у нас же новенький есть, еще и актер

— Отлично pic.twitter.com/MpPgPJE0gd — Усы Пескова (@Sandy_mustache) February 15, 2022

По словам депутата-путинца, в современных взглядах россиян произошел «переворот с ног на голову», и связан он с непосредственным влиянием Запада. Особенно западная пропаганда о защите прав и свобод влияет на «неокрепшие умы» российской молодежи.

Выходка горе-политика и возмутила, и рассмешила российских пользователей сетей. Одни пишут, что таким образом Певцов хочет подменить временно отсутствующего Жириновского.

Другие предлагают бывшему актеру сначала подлечить голову, а потом выступать на публике.

«Российский парадокс за фюрера Путина большинство, но умирать за него и его свиту никто не хочет», — пишут третьи.

Здесь представлены еще некоторые из высказываний возмущенных россиян.

Ранее мы сообщали о том, что ужасно наблюдать за своими товарищами юности