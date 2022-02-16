Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.
По его мнению, такое мировоззрение не является «исконно российским» и вредит обществу. Следовательно, его надо изменить.
«Наши предки сотни лет умирали не за свои права и свободы, а за веру, царя и Отечество. Иногда за Родину и за Сталина», — сказал Певцов.
Видео с речью уже попало в соцсети и было поднято пользователями на смех.
По словам депутата-путинца, в современных взглядах россиян произошел «переворот с ног на голову», и связан он с непосредственным влиянием Запада. Особенно западная пропаганда о защите прав и свобод влияет на «неокрепшие умы» российской молодежи.
Выходка горе-политика и возмутила, и рассмешила российских пользователей сетей. Одни пишут, что таким образом Певцов хочет подменить временно отсутствующего Жириновского.
Другие предлагают бывшему актеру сначала подлечить голову, а потом выступать на публике.
«Российский парадокс за фюрера Путина большинство, но умирать за него и его свиту никто не хочет», — пишут третьи.
Здесь представлены еще некоторые из высказываний возмущенных россиян.
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