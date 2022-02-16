Как информирует «НБН» со ссылкой на SM-News, Шарий высказал мнение о том, почему на самом деле все это происходит с Киевом.

Согласно мнению Шария, в Украине сейчас действует «неадекватный режим». Более того, блогер подчеркнул, что при такой власти Киев способе разместить на собственной территории ракеты, которые потом может использовать, «подорвав самих себя, только бы не достаться Кремлю». Также он высказался, что Украина якобы не является договороспособной страной, по крайней мере, при действующей власти.

Дословно из сообщения Шария:

«Отвлекшись от всех сторон, я мог бы высказать свое мнение относительно того, почему Россия могла бы напасть на Украину. Все потому, что в Киеве полностью неадекватный режим. Он может разместить на собственной территории ракеты, а потом предложить взорвать себя, только бы Москве плохо стало. Это действительно неадекватный режим. Естественно, он недоговороспособный. Они ведь даже цитировать соглашения, достинутые в «Минске» отказались цитировать».

Кроме того, блогер утверждает, что сложившуюся ситуацию в Украине вряд ли удастся нормализовать мирным путем. При этом он напомнил, что он имеет политическую партию и она, по всей вероятности, может пройти в Верховную Раду Украины. Напоследок он добавил, что из-за «неадекватных» действий украинского лидера к парламентариям могут начать являться силовые структуры, чтобы якобы задерживать их родителей и держать их в заложниках.

screenshot — sm.news

Не так давно Шарий, говоря о предстоящих в Украине президентских выборах, заявил, что Владимиру Александровичу Зеленскому не удастся пройти во второй тур голосования.