Как информирует «НБН», об этом политик сообщила на своей Facebook-странице.

Дословно из заявления Юлии Владимировны Тимошенко:

«Никаких сомнений нет, что основной целью скопления войск Российской Федерации вокруг Украинского государства – принуждение нашей страны выполнять соглашения, достигнутые в рамках «Минска». Но эти договоренности предыдущая власть страны не имела никакого права подписывать с незаконными вооруженными формированиями, так как они противоречат интересам нашего государства. Более того, они несут угрозу существованию Украины».

При этом политик обратилась с призывом к украинским парламентариям:

«Команда «Батьківщини» призывает парламент поддержать позицию общества и начать честный разговор с миром. Для этого нам нужно принять два документа:

— заявление, что любые политические решения для урегулирования конфликта на Донбассе возможны только после выполнения Россией пакета безопасности: освобождение всех пленных, вывод войск, вывоз оружия, возвращение Украине контроля над границей и т.п.;

— обращение к странам-подписантам Будапештского меморандума, гарантировавшим нашу безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия. Все будет хорошо! Слава Украине!».