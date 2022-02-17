Как информирует «НБН» со ссылкой на «Сегодня», Карасев озвучил мнение о том, что власти государства-оккупанта, делая определенные шаги по признанию временно оккупированных Луганской и Донецкой областей, пытаются вынудить Запад оказать влияние на Украинское государство в плане выполнения Минских договоренностей.

Дословно из заявления Вадима Карасева:

«В Кремле имеют надежду на то, что партнеры Украины из Запада начнут своеобразно истолковывать такие шаги Москвы. В частности, вопрос о признании временно оккупированных Российской Федерацией районов Донецкой и Луганской областей они будут интерпретировать как угрозу потери территорий Украинского государства в случае отсутствия конструктива с украинской стороны в ведении переговорного процесса по «Минску», и, таким образом, смогут надавить на Киев».

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Ранее еще один политический эксперт Андрей Золотарев заявил, что вся ситуация нагнетания вокруг Украины с российскими войсками была создана для того, чтобы вынудить Киев отказаться вступать в Североатлантический Альянс.