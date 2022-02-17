Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Facebook-страницу Романа Цымбалюка.

Сегодня утром, 17 февраля российские оккупанты на Донбассе обстреляли детский садик в Станице Луганской. Российские пропагандистские СМИ и ориентированы на Кремль Telegram-каналы, начали разгонять дезинформацию о том, что детский садик находится на временно оккупированной территории Луганской области и его обстреляли ВСУ.

Вранье российской пропаганды опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook журналист Денис Казанский. Его коллега Роман Цымбалюк сделал репост публикации Казанского на свою страницу в соцсети.

В комментарии к Цымбалюку «пришла» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она опубликовала скриншот публикации российского пропагандиста Владимира Соловьева. Тот распространил фейковую информацию, что ВСУ «заранее подготовили фейк об обстреле детского садика».

«А вот, что мы видим у упомянутого Соловьева. Стыдно тебе должно быть, Рома», — пишет Захарова.

Журналист Цымбалюк не замедлил с ответом Захаровой.

«Мне? За то, что российские оккупанты стреляют по моей стране?», — пишет он.

Представитель СМИ потребовал от российской дипломатки объяснить, почему разрушена стена в детском садике. Конечно же, Захарова не стала признавать, что огромная дыра в стене садика появилась из-за снаряда российских оккупантов. Представительница российского МИДа решила не отвечать на этот вопрос.

Журналист, в свою очередь, пообещал при возможности еще раз задать этот вопрос Захаровой.

«Ответ на вопрос, куда делась стена от детского садика, проигнорирован. Я, как аккредитованный при МИД РФ корреспондент приду на ваш брифинг с этим вопросом», — заявил Цымбалюк.

Ранее Цымбалюк обратился с вопросами к выехавшим из Украины нардепам от «ОПЗЖ».