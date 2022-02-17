Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

О причинах, которые повлияли на ход событий в эфире телеканала «Украина 24» рассказал российский политолог Андрей Пионтковский.

Первая и самая главная причина, по мнению политического эксперта, заключается в том, что украинская армия на сегодняшний день сильна, как никогда и готова к отражению любых атак врага.

Вторая не менее важная причина, по словам Пионтковского, кроется в том, военные профессионалы в России не поддерживают идею о полномасштабной войне.

«И хотя открыто против войны выступают пока только отставники, Путин вынужден с ними считаться», — подчеркнул политолог.

Третьим фактором, снизившим напряжение, можно считать обращение депутатов Госдумы к Путину о признании недореспублик «Л/ДНР.

«Нельзя исключать того, что Кремль, осознав невозможность проведения полномасштабной военной операции, ограничится присоединением еще кусочка Украины. Хотя Путин прекрасно понимает, что при таком раскладе рухнут Минские договоренности, которые являются инструментом давления на Украину», — заключил Пионтковский.

Видео с интервью Пионтковского.

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