Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

По словам министра обороны Алексея Резникова, Украина ясно дала понять, что первоочередными моментами должно быть возвращение контроля над границей, выведение российских войск и наемников с оккупированных территорий Донбасса, а также вывоз тяжелого вооружения и техники.

При этом он подчеркнул, что в Украине прекрасно знают, что и где находится, и «рассказывать сказки про танки», которые «случайно» завалялись в шахтах со времен Второй мировой не нужно.

«Проблемным моментом является пункт 9 соглашения, где говорится об очередности процессов. Украина настаивает на необходимости сначала решить вопросы безопасности, а затем заниматься политической частью», — отметил Резников.

Глава оборонного ведомства заявил, что Украина в 2015 году была вынуждена подписать документ, находясь в тяжелых условиях нависшей угрозы, когда не было времени раздумывать над технической частью и очередности выполнения процессов. Сегодня это все прекрасно понимают, тем не менее склоняют нашу страну к выполнению российского сценария.

«Но это не означает, что мы склонились или собираемся это сделать», — заключил Резников.

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