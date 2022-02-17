Об этом пишет Reuters, передает «НБН».

Несмотря на то, что Россия объявила об отводе части своих войск от украинской границы, угроза полномасштабного российского вторжения в Украину сохраняется. Более того, разведка США не подтверждает отвода войск страны-агрессора от границы нашего государства.

Американский лидер Джо Байден опасается, что Кремль может начать новую военную операцию против Украины уже в «ближайшие дни».

«У меня есть такое ощущение, что это случится в ближайшие несколько дней», — сказал глава Белого дома.

Риск нового витка российской агрессии американский президент оценивает, как «очень высокий».

Кроме того, президент США отметил, что в ближайшее время он не планирует звонить своему российскому коллеге Владимиру Путину. Однако подчеркнул, что «путь к дипломатии» остается.

Как известно, РФ сосредоточила возле украинской границы более 140 тыс. войск. На страницах западных СМИ время от времени появляются новые даты возможного полномасштабного вторжения РФ. Сейчас американские СМИ пишут, что страна-агрессор может начать новую военную операцию против Украины после 20 февраля.

Ранее российский министр Лавров прокомментировал новую возможную дату начала войны с Украиной.