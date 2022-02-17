Информацию передает «НБН», ссылаясь на Rg.ru.

Вторжение не состоялось, но все эти заявления представителей западных разведслужб нанесли огромный ущерб экономике Украины, а также вызвали много панических настроений в обществе.

Возникает вопрос: кому это выгодно?

По мнению российского политолога Леонида Радзиховского, Запад просто использует Украину, пытаясь ее саму спровоцировать к развязыванию войны.

«Между Вашингтоном и Киевом возникло странное напряжение. США упорно твердят о грядущем нападении, которое состоится завтра, а в Украине отвечают: «Подготовки к вторжению не наблюдаем». В Вашингтоне возражают: «Нам-то виднее!», — отмечает политолог.

По словам Радзиховского, война, пусть даже «маленькая победоносная» не нужна России. Она лишь приведет к еще большему обострению отношений с народом Украины, а также к огромным санкциям и никак не увеличит безопасность Российской Федерации.

Зачем же тогда постоянно нагнетается истерика «завтра – война»?

Политолог считает, что на у западной прессы уже сложился тренд, и СМИ взяли разгон. Ведь «тренд Войны» — выигрышный, «пипл хавает». Поэтому СМИ и «смакуют тему», торгуют фейковыми страхами. Теперь, чтобы его остановить, нужны противоположные усилия.

«Но далеко не всегда «хвост вертит собакой», если еще пару месяцев войны не будет, то и пиар-бойцы постепенно смирятся с реальностью», — констатирует Радзиховский.

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