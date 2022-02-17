Как информирует «НБН», на своей Facebook-странице пятый президент Украины обнародовал очередной пост, в котором рассказал, как в интервью CNN он поблагодарил главу Белого дома за его лидерство. Также слова благодарности Порошенко высказал союзникам Украинского государства за поддержку, а также их объединенную позицию, которая предоставила возможность сдерживать агрессивные планы хозяина Кремля.

Также лидер «Европейской солидарности» подчеркнул, что Москву можно сдержать только жесткими экономическими ограничениями, а также предоставлением Вооруженным силам Украины современного оборонного оружия. Кроме того, этому будет способствовать укрепление внутренней устойчивости Киева в результате продолжения реформ.

Политик подчеркнул, что полномасштабного вторжения Путина в Украину удалось избежать именно благодаря лидерству Джо Байдена, за что экс-президент высказал ему слова благодарности.

«Еще в 2014-м году, я, как президент Украины, а также моя команда назвали Путина агрессором. И мы тогда заявляли, что действия Путина являются вторжением. И сегодня на этом же языке разговаривает все мировое сообщество. Как следствие, Российская Федерация должна получить весомый отпор и она уже его начала получать. Мое мнение, в той битве, которая наблюдается сейчас, где глава Кремля начал нашу страну шантажировать, а также Европу и весь остальной мир, как это было в 2014-м и в апреле 2021-го, он попросту проиграл. И я хочу поздравить с этой победой весь мир, хотя сам вызов до сих пор сохраняется. Нам нужно быть готовыми к нападению Путина в будущем», — отметил Петр Порошенко.

Как известно, также Петр Алексеевич прокомментировал сегодняшние события на Донбассе, отметив, что власти Украинского государства и мировое сообщество обязательно должны дать агрессору ответ за содеянное в виде мощных экономических санкций.