Как информирует «НБН», во время брифинга в ОП Украины, касающегося обострения на Донбассе, глава МинВОТ призвала граждан, которые живут в ОРДЛО, начать поиски возможностей пересечь линию разграничения и бежать на подконтрольную Кабинету министров Украинского государства территорию.

Прямая речь Ирины Верещук:

«Направляйтесь в свободную часть Украины. Ищите пути для пересечения контрольных пунктов въезда-выезда, или любой другой способ. Мы здесь ждем вас. Мы создадим все необходимые условия, чтобы вы имели место жительства, чтобы вы могли чувствовать, что вы не одни».

Как известно, уже завтра, девятнадцатого февраля 2022 года, Ирина Верещук, Алексей Данилов, а также другие политики украинского парламента и чиновники Кабмина отправляются по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского на Донбасс к линии фронта.