Об этом экс-министр пишет в своем аккаунте в социальной сети Twitter, передает «НБН».

Сегодня, 18 февраля подконтрольные РФ главари так называемых «Л/ДНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили массовую эвакуацию местных жителей на территорию РФ. Ставленники Москвы заявили, что это делается якобы из-за «планов ВСУ начать наступательную военную операцию».

Что стоит за действиями марионеток Кремля объяснил экс-глава МИД Украины Павел Климкин. Политик считает, что руководство РФ действительно может пойти на «признание» псевдореспублик.

Ведь на этой неделе, как известно, Госдума РФ проголосовала за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания «республик» оккупированного Донбасса.

Кроме того, Климкин не исключает, что после того, как хозяин Кремля подпишет указ о «признании» псевдореспублик, Россия может отправить на Донбасс военный контингент ОДКБ и попытаться расшить зону оккупации.

Заяви про "евакуацію" з окупованих територій до Росії означають, що Кремль серйозно розглядає сценарій їхнього визнання. Потім будуть спроби розширення територій і маніпуляції з "миротворцями" з СНД/ОДКБ. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) February 18, 2022

Ранее Климкин спрогнозировал, чем может закончиться обострение на Донбассе.