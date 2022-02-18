В эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» экс-глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил, что вероятность большой войны с Российской Федерацией снизилась после 17 февраля, при этом возросла возможность локальных обострений, информирует «НБН».

По мнению Климкина, глава Кремля Владимир Путин никогда не будет предпринимать предсказуемые шаги и, если он решится на масштабные боевые действия, он попытается это скрыть, а не готовиться к большому вторжению обстрелами на Донбассе.

Дипломат сообщил, что президент-агрессор умышленно «поднимает ставки», чтобы привлечь внимание к происходящему в ОРДЛО, где, по словам Москвы, будет «наступление ВСУ».

Помимо обстрелов на захваченном Востоке Украины, Путин устроил еще одну провокацию – обращение Госдумы РФ с требованием официально признать «независимость» «ДНР» и «ЛНР». По мнению экс-министра, российский лидер таким способом получает два козыря.

Путин в ситуации с «легализацией» боевиков Донбасса пытается выставить себя миротворцем на фоне позиции российских депутатов. По словам экс-главы МИД Украины, соглашения «Минска» не будут реализованы, что позволит Кремлю признать «ЛДНР» и завести туда «голубые каски».

Климкин подчеркнул, что вероятность большой войны с оккупантами снизилась, но давление со стороны РФ будет подниматься. Он добавил, что осень будет непростой для украинцев.

Считает, что Путин не решится на полномасштабные военные действия в Украине и российский политолог Дмитрий Орешкин. Он объяснил, зачем глава РФ продолжает устраивать провокации в ОРДЛО.