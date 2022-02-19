Об этом сообщает CNN, передает “НБН”.

Недавние спутниковые снимки Maxar Technologies Демонстрируют разительное увеличение концентрации российских военных и их техники вблизи украинской границы. На фото запечатлены вертолеты и штурмовики.

По оценке Maxar, новое вертолетное подразделение было развернуто на аэродроме Миллерово, расположенном в 16 километрах от границы с Украиной.

Боевая группа, включающая в себя танки и бронетранспортеры была замечена поблизости.

Новое вертолетное подразделение (более 20 вертолетов) спутник заметил вблизи Валуйки, примерно в 27 километрах к востоку от границы с Украиной.

Более 50 вертолетов РФ замечены на территории Беларуси на северо-западе.

Увеличение произошло, несмотря на заявление Министерства обороны России в начале этой недели о том, что некоторые военные подразделения будут отведены от украинской границы и вернутся на свои базы. Россия даже опубликовала видео поездов, движущихся танков, в качестве доказательства того, что она выполняет свое заявление.



Сегодня Россия также проводила военные учения с запуском ракет. За этим наблюдали Путин и Лукашенко.