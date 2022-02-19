Об этом сообщает “Униан”, ссылаясь на видео “ТСН”, передает “НБН”.

Владимир Зеленский акцентировал свое внимание на том, что Украина стремится к мирному решению конфликта и не занимает позицию агрессора. Он рассказал про напряженную обстановку на Донбассе, о том, что жертвами агрессора становятся не только взрослые, а еще и дети.

«Украина хочет мира. Европа хочет мира. Мир говорит, что он не хочет воевать, а Россия не хочет нападать. Кто-то из нас врет. Это — еще не аксиома, но уже — не гипотеза», — сказал Зеленский в самом начале конференции.

Он подчеркнул, что Украина вернет оккупированные территории исключительно мирным путем.

Он вспомнил про Антона Сидорова, которого убил враг сегодня и выразил глубокие соболезнования.

Президент заявил, что нынешняя система безопасности устарела, “дает сбой”.

“…забавно, что 15 лет назад Россия говорила на этом же месте об устаревшей системе безопасности и намерении бросить ей вызов. А что в итоге? Аннексия Крыма и агрессия в сторону моей страны”, — заявляет Зеленский.

Также он сказал, что Украина будет под защитой в любом случае — это не зависит от поддержки стран со стороны. Передача оружия или шлемов не является благородными жестами, за которые Украина должна кланяться. Это вклад стран в их же безопасность.

Несмотря на это, он искренне поблагодарил всех за вклад и помощь в непростое для Украины время.

Президент поднял и вопрос членства Украины в НАТО. Заявил, что если кто-то против Украины в Альянсе, то пусть скажут это сейчас.

“…Открытые двери — это хорошо, но нам нужны открытые ответы, а не годами незакрытые вопросы”, — обращается Зеленский.

Президент напомнил, что за отказ от третьего в мире ядерного потенциала Украина получила гарантии безопасности. Но в конечном итоге потеряла часть территории и своих граждан.

Поскольку ситуация с РФ н аданный момент никому не ясна точно, как и намерения Путина, Зеленский заявил о необходимости переговоров с Россией

Свои слова он закончил лаконичным “Слава Украине” и покинул конференцию под аплодисменты.

Перед конференцией президент также встретился с Джонсоном. Помимо этого на конференции он поднял тему возврата Украины в список ядерных стран.