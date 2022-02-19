Как информирует «НБН», в своем Телеграм Петр Алексеевич опубликовал фрагмент видео с эфира «Свобода слова Савика Шустера», где он говорит, что указ, который подписал Путин о военном призыве, является поднятием ставок на сто процентов. По словам политика, это поднятие температуры, а также продолжение политики давления на все мировое сообщество при подготовке к агрессии на территории украинской земли.

Прямая речь Петра Порошенко:

«Буквально на днях спикер российской Государственной думы Володин сделал заявление о том, что если в настоящее время российским гражданам на Донбассе угрожает опасность, то РФ переходит к военным действиям».

Далее, пытаясь пояснить ситуацию, которая наблюдается на временно оккупированных территориях Донбасса, Петр Порошенко добавил:

«А вот и понятен смысл всех этих сирен. Вот и смысл детей, которых показывают в рамках информационной кампании эвакуации. И смысл указа Путина тоже в этом же сокрыт. Путин – это безумный человек, который повышает ставки. И сегодня всем нам очень необходимо относиться к рискам и угрозам, которые возникают из-за активизации захватнической позиции безумного Путина, с весьма большой серьезностью».

Также ранее Петр Алексеевич сделал важное предупреждение, в ходе которого политик не исключил вероятности ракетно-бомбовых ударов по Украине.